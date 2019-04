UK : Days Gone, et sa comparaison en chiffres de lancement avec les autres jeux Sony UK : Days Gone, et sa comparaison en chiffres de lancement avec les autres jeux Sony

Après nous avoir appris que Days Gone avait effectué le meilleur lancement de l'année au Royaume-Uni et dans un laps de temps plus court que d'autres puisque lancé un vendredi, GamesIndustry vient apporter davantage de données chiffrées pour montrer à quel point Sony Bend peut-être assez fier du succès pour ce qui est une nouvelle licence.



(chiffres pour la semaine de lancement UK)

(entre parenthèse le jour de sortie)



1. Uncharted 4 : 192.000 (mardi)

2. Spider-Man : 190.000 (vendredi)

3. Horizon : Zero Dawn : 114.000 (mercredi)

4. God of War : 96.000 (vendredi)

5. Uncharted : The Lost Legacy : 80.000 (mercredi)

6. Gran Turismo Sport : 74.000 (mercredi)

7. Days Gone : 70.000 (vendredi)

8. InFamous Second Son : 70.000 (vendredi)

9. Bloodborne : 43.000 (mercredi)

10. The Order 1886 : 39.000 (vendredi)

11. Uncharted Collection : 39.000 (mercredi)

12. Ratchet & Clank : 38.000 (vendredi)

13. Detroit : Become Human : 22.000 (vendredi)



Et face à la concurrence cette année sur ce même territoire :



- Resident Evil 2 : 70.000 (légèrement en dessous de Days Gone)

- Kingdom Hearts III : 66.000

- The Division 2 : 55.000

- Anthem : 42.000

- Sekiro : Shadows Die Twice : 30.000

- Devil May Cry 5 : 21.000



Notons tout de même que tout cela ne concerne que les exemplaires en boîte, et il est donc probable que le classement ne soit pas exactement le même avec le dématérialisé, surtout pour des cas de jeux à suivi comme The Division 2.