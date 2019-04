Mobile : une bêta pour Mario Kart Tour

Repoussé et toujours pas montré,devrait on l'imagine faire assez vite l'objet d'une présentation puisque Nintendo annonce la tenue d'une bêta le mois prochain, plus précisément du 22 mai au 4 juin afin de tester les serveurs & autres pour préparer le lancement attendu pour cet été sur iOS & Android.Les possesseurs d'appareils Android ont jusqu'au 7 mai pour s'inscrire sur le lien ci-dessous en croisant les doigts pour faire partie des élus, et on ignore encore si l'AppStore aura droit à un équivalent. Nous mettrons auquel cas la news à jour.