MegaDrive Mini : 10 autres jeux dévoilés [UP]

Toujours attendu pour les fêtes de fin d'année, la MegaDrive Mini doit offrir une quarantaine de jeux dont seulement 10 étaient connus jusque là, mais Famitsu vient en apporter 10 de plus sans préciser forcément lesquels seront exclusifs ou non à la version japonaise.Les 20 premiers jeux de la version européenne :Les titres pour le moment exclusifs à la version japonaise :- Puyo Puyo Tsu- Wrestleball- Rent a Hero- Madou Monogatori I- Musha Aleste- Dyna Brothers 2- Game no Kanzume Otokuyo- The Hybrid FrontRappelons que cette console Mini sera vendue 79,99€, avec ses deux manettes.