SNK confirme le nouveau Metal Slug [UP] SNK confirme le nouveau Metal Slug [UP]

En septembre dernier, SNK interrogeait sa communauté pour savoir (au cas où) si elle était intéressé ou non par un tout nouveau Metal Slug.



La réponse fut évidemment unanime, et ce n'était pas pour nous narguer puisque Ge Zhihui (PDG de la boîte) vient tout juste d'en confirmer le chantier lors d'une conférence à Séoul, en indiquant que ce nouvel épisode serait à l'attention des consoles et n'a aucun rapport avec le jeu mobile en développement chez Tencet.



On a également appris que :



- La Neo Geo connaîtra des modèles 2 & 3, apparemment "semi-ouvertes" selon les mots de SNK.

- Le bien moyen SNK Heroines a quand même réussi à se vendre à 300.000 unités.



UPDATE



- Ce nouveau Metal Slug sortira en 2020.

- Même chose pour The King of Fighters XV.

- Les précommandes de Samurai Shodown dépassent les objectifs de SNK.