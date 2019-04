Octopath Traveler : une version PC en vue

Moins surprenant que la précédente news :ne devrait plus rester très longtemps une exclusivité Switch, support où ce RPG s'est écoulé à environ 1,5 million d'exemplaires depuis son lancement, soit une réussite pour l'éditeur qui s'est tout de même dit qu'il y avait matière à gratter un peu plus en marge du spin-off mobile à venir cette année.L'organisme de classification coréen liste en effet l'arrivée d'une version PC et on connaît tous la fiabilité de ce genre d'institut, nous préparant à une officialisation à venir.On en profite pour rappeler que l'équipe a sous-entendu préparer une véritable suite, sans pouvoir la montrer pour le moment.