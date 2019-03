PSVR : un modèle sans-fil étudié par Sony PSVR : un modèle sans-fil étudié par Sony

Sauf surprise, il est fort peu probable que Sony passe à l'étape supérieure de la VR sur PlayStation 4, ce qui n'empêche pas de préparer l'avenir plus lointain, à savoir ce qu'on trouvera sur la prochaine génération attendue dans moins de deux ans (normalement).



Et justement, un dépôt de brevet repéré par le site PlayStation Lifestyle permet d'apprendre que le constructeur réfléchit actuellement à un nouveau modèle de casque cette fois sans fil (enfin), mais toujours pourvu d'un boîtier capteur dont la technologie aurait pour but de réduire les possibles problèmes de latence.



Dans tous les cas, et si Sony s'attelle à aller au bout de ses intentions, cela réduirait un peu le foutoir du PSVR actuel en supprimant son plus gros câble, tout en laissant au joueur davantage de liberté de mouvement.