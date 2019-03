Après l'arrestation d'un des doubleurs, SEGA interrompt la commercialisation de Judgment Après l'arrestation d'un des doubleurs, SEGA interrompt la commercialisation de Judgment

Coup de tonnerre pour Judgment dont la carrière était tracée et son arrivée d'ores et déjà signée pour l'occident le 25 juin 2019 (avec sous-titres français) : Masanori Taki, acteur et musicien japonais ayant participé au casting du jeu en doublant le personnage Kyohei Hamura, a été interpellé pour possession de cocaïne.



Et au Japon, ça ne rigole pas trop avec ce genre de choses au point qu'il a suffit de quelques heures pour que SEGA retire tous les exemplaires restants sur le marché, jusqu'à ensuite supprimer le jeu du PS Store et tous les Tweets en rapport. Genre comme si le jeu n'avait jamais existé, sauf chez ceux qui le possèdent déjà.



La situation est désormais dans le flou, Sega annonçant pour l'heure être en réflexion, et on imagine une solution d'urgence loin d'être inédite puisque déjà vu dans le remaster Yakuza 4 : l'acteur qui avait carrément donné son visage a été effacé au profit d'un autre (alors qu'il n'avait jamais été condamné mais juste suspecté).



Mais reste un léger problème : l'occident. L'éditeur a refusé de commenter la situation et on ignore donc si la date de sortie sera maintenue, ou si le titre demandera quelques modifications qui du coup pourrait conduire à un malheureux report.



A suivre donc.