Days Gone est désormais Gold

zombies

On se doutait bien quene serait pas retardé une fois de plus vu que le titre était techniquement prêt depuis la fin d'année dernière (Sony ayant assumé le report « stratégique ») et que ceux qui en doutaient éventuellement se rassurent : après une période bonus d'améliorations, le titre vient de passer Gold comme vient de l'annoncer Sony Bend.Le rendez-vous est donc pris pour le mois prochain, le 26 avril, afin de découvrir le destin de Deacon, biker traçant sa route dans un monde post-apocalyptique où lesfreakers sont désormais les principaux représentants.