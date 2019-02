Charts US : la Switch au sommet + les succès de KHIII, RE2, NSMBU et même Ace Combat 7 Charts US : la Switch au sommet + les succès de KHIII, RE2, NSMBU et même Ace Combat 7

C'est décidément la journée des charts et on passe maintenant au bilan US du mois de janvier qui accuse une baisse généralisée de 19 % coté CA, à la fois car aucun jeu n'a eu le poids d'un Monster Hunter World (même s'il y a de belles cartouches), et surtout parce que la fin de génération se fait sentir coté ventes de PS4 & One.



On notera d'ailleurs que la Switch est le support le plus vendu pour débuter de l'année, aussi bien en unités qu'en valeur de ventes, et est la seule console à être en croissance par rapport à 2018. Logique. On remarquera également que l'accessoire le plus vendu du mois est son Pro Controller.



Le top software :

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de ventes numériques pour les jeux Nintendo.



1. Kingdom Hearts III

2. Resident Evil 2

3. New Super Mario Bros. U Deluxe

4. Call of Duty : Black Ops IV

5. Super Smash Bros. Ultimate

6. Red Dead Redemption 2

7. Ace Combat 7

8. NBA 2K19

9. Mario Kart 8 Deluxe

10. GTA V



11. Madden NFL19

12. Tales of Vesperia : Definitive Edition

13. The Legend of Zelda : Breath of the Wild

14. Battlefield V

15. Super Mario Party

16. Minecraft

17. Assassin's Creed Odyssey

18. Spider-Man

19. FIFA 19

20. Super Mario Odyssey



Pour les détails :

- Carton plein pour Kingdom Hearts III qui fait un lancement 2,5 fois supérieur à Kingdom Hearts II.

- Même topo pour Resident Evil 2 qui en valeur de ventes rapporte 2,8 fois plus que l'original à l'époque PlayStation (1998).

- L'effet Switch toujours d'actualité : New Super Mario Bros fait 30 % de plus que la version Wii U (pourtant principal titre de lancement).

- Enfin, les félicitations pour Ace Combat 7 : lancement record de la franchise qui rapporte 80 % de plus que Ace Combat 6 (2007).