Charts UK : Far Cry New Dawn face à la lassitude, et le flop de Crackdown 3 Charts UK : Far Cry New Dawn face à la lassitude, et le flop de Crackdown 3

Chart-Track et GamesIndustry dresse le rapport de la semaine qui a vu quelques sorties majeures dont l'une s'est faite plus remarquée que les autres. Far Cry New Dawn se positionne en effet à la première place en étant pourtant une grosse déception puisqu'on parle d'un lancement 86,5 % moindre que Far Cry 5, et sans forcément l'excuse du spin-off/épisode annexe : Far Cry Primal a lui démarré quatre fois mieux.



On pourrait donc penser que les choses se sont mal passées pour Metro Exodus qui est en deuxième place mais c'est pourtant d'un faible écart (2000 unités seulement) et la saga n'a de toute façon pas les mêmes prétentions commerciales. Qui plus est, cet épisode fait mieux que Metro Last Light, alors que la part du dématérialisé est aujourd'hui bien plus imposante que sur old-gen.



Enfin, et outre Jump Force qui ne s'en sort pas trop mal vu le marché, l'indéniable flop de la semaine est Crackdown 3 (13ème) avec selon les retours 4.000 exemplaires, soit 10 fois moins que le deuxième épisode en 2010, lui même ayant fait moins que le premier, mais il faut là encore prendre en compte le dématérialisé et surtout le Game Pass.



1. Far Cry New Dawn (N)

2. Metro Exodus (N)

3. Red Dead Redemption 2 (-2)

4. Jump Force (N)

5. FIFA 19 (-3)

6. Resident Evil 2 (-2)

7. New Super Mario Bros. U DX (-1)

8. Kingdom Hearts III (-5)

9. Mario Kart 8 Deluxe (-2)

10. Call of Duty : Black Ops 4 (-5)