Vivox : un SDK spécial chat-vocal pour tous les développeurs sur Switch Vivox : un SDK spécial chat-vocal pour tous les développeurs sur Switch

Dans la foulée du rachat par Unity Technologies, le groupe Vivox annonce aujourd'hui la sortie d'un nouveau kit de développement pour permettre une exploitation rapide de leur solution de chat vocal & textuel sur Switch, donc sans avoir besoin par des combinaisons un peu WTF incluant un smartphone.



Vivox note d'ailleurs que la conception de ce SDK a été faite en collaboration avec Nintendo pour être proposé à tous les développeurs d'ici quelques mois. Hi-Rez Studio compte d'ailleurs reprendre cette technologie pour Paladins et Smite via de prochaines MAJ.



Notons tout de même que Nintendo ne s'est aucunement prononcé sur le sujet, et il est peu probable que les first-party (dont Splatoon 2) se détourne de l'actuelle solution peu pratique.