Wargroove : rentable en seulement 3 jours

Un peu plus d'un an après son annonce, le tacticalfut lancé la semaine dernière sur PC, Switch et Xbox One, et il faut croire que l'absence de nouvelse fait ressentir puisque suffisamment de joueurs ont sauté sur cette sorte d'héritier assumé : en seulement trois jours, le développement est déjà rentabilisé.On parlait dans le test qu'il reste quelques petits points à corriger et justement, l'équipe de Chucklefish compte déjà sortir un premier patch pour dans un premier temps mettre fin à quelques bugs, particulièrement sur le multijoueur.Le plus intéressant reste la feuille de route sur l'avenir avec, outre une version PS4 toujours non datée, quelques améliorations bienvenues :- possibilité de zapper plus vite les scènes de combat- option vitesse améliorée dans les déplacements sur la carte- améliorations du système d'aide- meilleures indications pour les conditions du rang S- en team battle, possibilité pour un joueur d'utiliser l'IA s'il n'a pas de compagnon- option de validation plus claire pour éviter de mettre fin à un tour sans faire exprèsEt en plus de tout cela, le développeur garde en tête la possibilité de matchmaking classé même s'il attend pour l'heure de voir comment la situation va évoluer.