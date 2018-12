Charts Japon : God Eater 3 & Judgment trouvent une place au milieu des jeux Switch

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 10 au 16 décembre 2018, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Coté software :- La Switch continue de dominer le classement de la tête et des épaules (14 places sur 20), incluant une très bonne deuxième semaine pourqui verra très vite la couleur des 2 millions, en rajoutant que la totalité des autres jeux de la console sont de nouveau en hausse (comme sur les trois dernières semaines).- Bandai Namco sauve les meubles avec son. Exclusif pour la première fois à une console de salon, le titre fait finalement aussi bien que le score cumulé au lancement de.. qui n'était qu'un remake. Le deuxième épisode avait lui démarrer à 250.000.- L'intention de produire enfin une nouvelle IP était louable pour la team Yakuza, mais(Project Eyes) se contentera de 150.000 unités, soit à peine plus que(ce qui n'était pas bien glorieux face à l'époque PS3 où ça tapait à 350.000 dès le lancement).Coté hardware :- La Switch est dans le maintien avec un score équivalent à la semaine dernière, dépassant les 3 millions sur l'année (donc la moitié de son score) et n'ayant maintenant qu'un peu plus d'1 million de retard sur la PS4.- La PS4 qui justement assure pour ce noël avec un score supérieur à l'année dernière, aidé par les quelques promotions et la sortie des deux jeux précités.Les jeux du prochain rapport :(PS4 & Switch)(PS4 & Switch)(PS4, One & Switch)