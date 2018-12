Charts Japon : l'évident carton plein de Smash Bros + une Switch proche des 300.000

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 3 au 9 décembre 2019, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Coté Software :- En l'espace d'une semaine, la Switch signe deux nouveaux million-seller à son catalogue avecmais également- Tous les jeux Switch sont à la hausse par rapport à la semaine dernière.- Comme attendu,effectue le meilleur lancement de la série sur ce territoire, devant l'épisode(944.644) et(819.000). A voir maintenant s'il parviendra à battre sur la longueur le record total de l'épisode 3DS : environ 2,5 millions.Coté Hardware :- Dans des hauteurs forcément impressionnantes (comme souvent avec Nintendo en période de fêtes), la Switch dégomme la barre des 6 millions et se permet de doubler le total de la Vita qui n'a désormais plus aucune chance d'atteindre ce pallier (la fin de production approchant à grands pas).- Notons tout de même que la PlayStation 4 n'est pas en reste : avec une semaine très importante pour les fêtes et une petite baisse de prix du modèle standard, la console multiple son score par 3,5.