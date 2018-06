Dragon Quest XI : du contenu bonus sur Switch Dragon Quest XI : du contenu bonus sur Switch

Toujours maintenue dans l'ombre mais heureusement toujours en développement, la version Switch de Dragon Quest XI a rapidement été évoquée durant une session de questions/réponses faite aux investisseurs, où l'éditeur a fait savoir que le chantier suivant son cours, et surtout que l'on y trouvera du contenu exclusif.



Certains fantasment déjà à l'idée d'avoir droit à des musiques orchestrales, voir la version 3DS en bonus (qui on rappelle n'est pas annoncée chez nous), tandis qu'on se permettra de rappeler que de simples skins Nintendo avec Amiibo ou pas, c'est aussi une sorte de contenu.



Avec une sortie supposée tomber courant 2019, il faudra patienter encore pour que Nintendo comme Square Enix se décident enfin à lever le voile sur tout cela, pendant que joueurs PC et PlayStation 4 ne perdront pas de temps en sautant dans l'aventure dès le 4 septembre prochain.