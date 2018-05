Days Gone : les nouvelles informations

Après les quelques petits extraits en vidéo, place maintenant à une grosse fournée d'informations fraîches pour, toujours tirées du dernier Game Informer en attendant l'arrivée de nouvelles images.Voici donc tout ce qui en sort :- Le développement a débuté il y a cinq ans (2013 donc).- Les premières idées ont émergées peu après la sortie d'- 50 personnes en charge du projet jusqu'en 2016, une centaine aujourd'hui.- Les zombies sont des « infectés », touchés par un mystérieux virus.- L'organisation NERO avait pour but de contenir la propagation, et a mis en place une douzaine de points de contrôle pour garantir la quarantaine et traiter les victimes. Vous imaginez bien que ça a échoué.- Deacon est membre du club de motard Mongrels.- Le coeur du scénario sera la survie, et pas la recherche d'un quelconque remède.- Présence de quatre campements dans ce monde ouvert, où Deacon pourra y forger des relations, et pourquoi pas trouver quelques recrues.- Open-world oblige, possibilité de débloquer des points de voyage rapide.- On pourra explorer de grandes villes (qu'on imagine globalement abandonnées).- Armoires et coffres-forts seront toujours utile pour trouver des munitions.- Nos jumelles permettront d'analyser des camps avant de s'y attaquer.- La moto pourra être totalement améliorée, que ce soit en capacités (carburant, changer les pneus en fonction de la météo…) qu'en terme cosmétique.- Coté armes, on aura droit à des fusils, pistoles, snipers, mitrailleuse lourde, cocktails molotov, grenades…- Plusieurs missions « flashbacks » pour en apprendre plus sur le passé de Deacon et sa relation avec Sarah.- Il y aura des embuscades depuis le bord de la route.- L'un des types d'infectés, les broyeurs, sont attirés par des endroits sombres tels des tunnels. Pour faire face à leurs nids, une seule solution : le feu (Molotov, bidons d'essence…).- Comme bien d'autres jeux du genre, Deacon possédera une « vision de survie) pour mettre en évidence les points d'intérêt. On pourra améliorer cette compétence pour repérer les ennemis.- Parmi les compétences à améliorer, on trouvera également la santé, l'endurance, le bullet-time…- Présence de tours radio où l'on pourra grimper au sommet (mais dis-donc…)- Les Hordes de zombies sont dispersées à travers le monde. Une horde de 300 zombies est considérée comme une « petite horde ». La démo de l'E3 2016 en proposait 500.