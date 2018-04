Game Informer : bientôt du neuf sur Spider-Man

Aprèset, la prochaine exclusivité de poids coté PlayStation 4 devrait êtrequi justement s'apprête à avoir du neuf coté actualité avec 14 pages d'informations (dont le nom des méchants) et de visuels à venir chez Game Informer.Pour patienter encore quelques jours, on se contentera pour l'heure de la couverture et de ce teasing.- Game Informer connaît la date de sortie.- Les informations arriveront demain (voir cette nuit).