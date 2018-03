Valkyrie Profile Lenneth... sur mobiles

On pensait cette fois que ce serait la bonne, mais non : encore une fois, le dernier teaser de Square Enix mène à un jeu mobile, à savoir le retour dequi passera donc de la PSP aux secteurs iOS & Android.La franchise étant sur le point de fêter ses 20 ans, on ne peut que souhaiter que l'éditeur pense aux pauvres consoleux.