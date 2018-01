Switch : les meilleures ventes de l'eShop (Euro) Switch : les meilleures ventes de l'eShop (Euro)

Le dématérialisé, ça compte, même si ça en fait râler certains, et à défaut de chiffres concrets, Nintendo nous offre le top 30 des meilleures ventes de l'eShop Switch sur le territoire européen, du lancement de la machine à fin décembre 2017.



De quoi avoir un bel aperçu des succès, notamment Minecraft qui s'attitre la première place, et des surprises comme Stardew Valley et Rocket League qui complètent le podium alors qu'ils font partie de la vague de fin d'année.



Voici donc :



1. Minecraft

2. Stardew Valley

3. Rocket League

4. Mario Kart 8 Deluxe

5. Sonic Mania



6. Super Mario Odyssey

7. Snipperclips

8. Fast RMX

9. Shovel Knight

10. Overcooked



11. Splatoon 2

12. The Legend of Zelda : Breath of the Wild

13. Mario + Lapins Crétins

14. Snake Pass

15. Wonder Boy : The Dragon's Trap



16. SteamWorld Dig 2

17. NBA Playgrounds

18. 1-2 Switch

19. Kamiko

20. FIFA 18



21. Oceanhorn

22. VS Super Mario Bros

23. Golf Story

24. I Am Setsuna

25. Super Bomberman R



26. Arms

27. TESV Skyrim

28. Metal Slug 3

29. Shantae : Half-Genie Hero

30. Xenoblade Chronicles 2