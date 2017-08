Atlus : un teaser pour le retour de Catherine ? Atlus : un teaser pour le retour de Catherine ?

Atlus a mis en ligne une petite vidéo de 30 minutes nommée « Golden Employement Special » ayant simplement pour but d'interviewer rapidement les employés du Studio Zero (qui travaillent sur le futur Project RE:Fantasy) tout en lançant un appel au recrutement.



On aurait pu en rester là mais beaucoup ont commencé à tilter sur l'accumulation d'indices en rapport avec une certains franchise qui n'a connu qu'un seul épisode sur l'ancienne génération, à savoir Catherine.



En effet, dans Catherine, l'émission se nomme « Golden Playhouse » et on retrouve dans les deux cas la même présentatrice (Midnight Venus) avec la même doubleuse.



Simple clin d'œil il semble, sauf qu'une fois la vidéo de recrutement terminée, et après quelques secondes en fond noir, Midnight Venus reprend seule la parole pour s'adresser directement à Atlus…



« En passant, j'attends avec impatience votre RPG bien sûr…



Mais y a t-il quelque chose que je peux faire ?



Peut-être que beaucoup d'entre vous se posent des questions.



Cette fois, je serais la nouvelle héroïne !

Je rigole…



(pause)



Ah, l'offre pour mon prochain emploi est sur la table ? »





L'odeur du teasing donc, peut-être pour une suite, ou alors une version PC du premier. Après tout, ce véritable ovni qui n'avait pas grande prétention vu le genre (du puzzle game narratif) a dépassé le million de ventes à travers le monde.