Bloodstained présente quelques persos

On attend toujours la première présentation vidéo d'une version avancée de Bloodstained : Ritual of the Night, et en attendant, voici toujours trois artworks pour présenter autant de personnages secondaires.



Dominique Baldwin (25 ans) :

Exorciste envoyée par l'église pour soutenir Miriam (héroïne du jeu) dont elle décèle rapidement l'humanité là où beaucoup la prennent comme un démon. Elle servira notamment à nous vendre de la marchandise.



Alfred (57 ans) :

L'un des alchimistes responsables de l'arrivée des démons 10 ans avant le début du jeu, cherchant désormais à reprendre le Livre de Logaeth des mains de Gebel (= méchant du jeu). Figure de mentor et de père aux jeux de Miriam et Johannes.



Anne Knolles (12 ans) :

Jeune ville sauvée par Miriam et Dominique après avoir vue ses parents se faire tuer par les démons. In-game, elle remplacera parfois Dominique à la boutique quand cette dernière s'absentera de la ville.



C'est tout pour le moment, et l'on rappelle que le titre sortira pour le premier semestre 2018 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PS Vita.