Au fur et à mesure que nous avançons, le studio va continuer à travailler. Nous avons encore beaucoup à faire avec Gears 5. Nous avons de nouvelles opérations, de nouveaux contenus et de nouvelles cartes... nous avons de nouveaux plans DLC. Il y a un tas de choses que nous allons livrer pour Gears 5 tout au long de l'année 2020. Et puis, plus immédiatement, nous avons le jeu de stratégie au tour par tour Gears Tactics, dont le contenu est complet. Nous sommes en bonne voie pour le livrer d'ici la fin avril. Nous partons en tournée à la fin de ce mois pour donner à la presse un aperçu du jeu. Je me sens vraiment bien par rapport à l'endroit où se trouve le jeu. Bien qu'il soit regrettable que nous perdions Rod, le moment est bien choisi du point de vue de la production puisque le jeu est déjà en place et que les responsables créatifs principaux sont en train de le terminer.

Pour l'avenir, je suis profondément convaincu que l'un des atouts les plus précieux et les plus importants de l'industrie des jeux est constitué par les studios qui ont travaillé ensemble et ont livré des jeux de qualité AAA. Il est certain que la Coalition est vraiment un groupe de talents de classe mondiale. Nous avons également beaucoup de chance que l'équipe de direction que nous avons là-haut soit composée de nombreux vétérans de longue date. Nous sommes donc dans une situation stable et cela nous donne l'occasion de trouver un nouveau leader pour le studio et de vraiment façonner l'avenir.



Avec les grandes franchises que nous servons, il est de notre responsabilité envers les fans de continuer à travailler dessus", a déclaré Matt Booty