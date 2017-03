2Dark





Crée par Frédérick Raynal, l'esprit derrière d'Alone in the Dark® et le pionnier du survival-horror, 2Dark est une descente aux enfers, un périple sans concession que seuls votre courage et votre sens de la furtivité vous permettront de mener à bien ! Aventurez-vous au cœur de la cruauté qui règne à Gloomywood, enquêtez sur des psychopathes, assouvissez votre vengeance et secourez les enfants kidnappés.HORREUR ET INFILTRATION- Nouvelle aventure éprouvante au cours de laquelle seule votre perspicacité pourra vous guider.- Élaborez une stratégie pour vous faufiler au sein de niveaux complexes et vous échapper avec les enfants.- Avancez dans l'ombre. La lumière et le bruit sont vos alliés, mais aussi vos ennemis.- Piles, balles... Vos ressources sont limitées, ne les gaspillez pas.- Fouillez chaque lieu pour comprendre l'origine de ces enlèvements.- Ne restez pas immobile, sinon les enfants trépigneront d'impatience ou pleurnicheront... au risque de vous attirer de graves ennuis.











Table Top Racing: World Tour





UN MAX DE FUN CONDENSÉ À L’ÉCHELLE MICRO !Prenez le volant de 16 bolides miniatures totalement personnalisables et affrontez des adversaires plus vicieux les uns que les autres au long des 32 circuits du « Mode Championnat » et lors de plusieurs « Événements Spéciaux ». Connectez-vous pour des batailles à 8 joueurs en ligne et devenez le meilleur pilote de Table Top ! Écrasez vos ennemis jusqu’à la ligne finale en utilisant des « Power-ups » sournois et des « Armes de jante » ! Aucun jeu de course combattive entre voitures miniatures n’a jamais été aussi délirant.CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES✔ Courses combatives en PVP à 8 joueurs✔ 9 Modes de gameplay uniques intervenant dans les Championnats✔ 180+ Événements de course uniques pour tester vos compétences✔ 32 Circuits sur table dans 8 mondes différents (4 circuits par monde)✔ 16 Véhicules miniatures stylés – basés sur des véhicules iconiques✔ 8 « Armes Power-Up » sournoises et stratégiques✔ 6 « Armes de jante » super puissantes ✔ Plus de 25 musiques exclusives par Wes Smith, le producteur Breakbeat de Juice Recordings.











Kitty Powers' Matchmaker





Kitty Powers est un programme de simulation de rendez-vous coquin très amusant. Avec un peu d’aide du diva des “drag queen”, votre “boss” Kitty Powers, gèrez vous-meme votre agence de rencontre! Pour le défilé interminable de clients désespèrés, trouve leurs âmes-soeurs d’une liste de candidates qui se trouvent dans la “petite livre noire” de Kitty. Aidez-leurs a traverser des moments périlleux et des comversations gauches.Au fur et a mesure que votre réputation se répand, vous trouverez de nouveaux lieux de rencontre ainsi qu’un clientele plus exigeant. Vous trouverez aussi des améliorations pour votre agence. Armez tes clients avec un look parfait ainsi que des cadeaux attentionés afin de maximaliser leur chances a trouver l’amour.Amèneriez-vous l’idylle de l’amour au monde? Ou laisseriez-vous que des coeurs brisés dans votre sillage..











Clicker Heroes





Clicker Heroes - le jeu de rôle inactif !Avez-vous déjà imaginé ce que cela ferait d’infliger mille billions de points de dégâts par seconde ? Ne l’imaginez plus ! Entamez dès aujourd’hui votre quête pour y arriver !Commencez en cliquant sur le monstre pour le tuer et obtenir ses pièces d’or. Avec cet or, recrutez de nouveaux héros qui infligent plus de dégâts. Plus vous infligez de dégâts, plus vous obtenez d’or. Votre puissance augmente de manière exponentielle !Vous avez de la lessive à faire ? C’est l’heure de la douche du chien ? Aucun problème ! Vos héros tueront des monstres et recueilleront de l’or automatiquement en votre absence, même lorsque vous quittez le jeu. Mais n’oubliez pas de revenir dépenser votre butin sur de nouveaux héros et des améliorations !











ACA NEOGEO THE KING OF FIGHTERS '94





"THE KING OF FIGHTERS '94" est un jeu de combat sorti de SNK en 1994.Les personnages originaux de THE KING OF FIGHTERS '94 et des personnages populaires de séries telles que "FATAL FURY" et "IKARI WARRIORS" se rassemblent pour affronter des combats inégalés entre 3 contre 3. Cette entrée originale de la série KOF a introduit des systèmes de mouvements spéciaux complexes qui sont devenus un élément de base du genre de jeu de combat, y compris Desperation Moves qui pourrait transformer la marée d'une bataille en un instant.La série "ACA NEOGEO" a fidèlement reproduit de nombreux chefs-d'œuvre NEOGEO classiques.Les joueurs peuvent modifier les paramètres de jeu différents tels que la difficulté du jeu, et aussi reproduire l'atmosphère des paramètres d'affichage arcade à ce moment-là. JoueursPeuvent également rivaliser les uns avec les autres de partout dans le monde avec leurs scores élevés.S'il vous plaît profiter du chef-d'œuvre qui a construit une génération pour les jeux vidéo.











Sublevel Zero Redux





Sublevel Zero - Redux est un jeu de tir multidirectionnel à la première personne dans l'esprit de Rogue. Il se déroule dans un univers où la réalité s'effondre. Incarnez un pilote de chasse solitaire dont la mission est de piller et d'élaborer des technologies ancestrales. Descendez dans une vaste installation souterraine, et combattez dans des environnements en apesanteur pour récupérer la technologie dont vous et votre clan aurez besoin pour survivre.











LEGO® Worlds





EXPLOREZ. DÉCOUVREZ. CRÉEZ. ENSEMBLE. LEGO® Worlds est un environnement ouvert de mondes générés par ordinateur et entièrement faits de briques LEGO que vous pouvez manipuler librement. Libérez votre imagination et créez tout ce que vous voulez brique par brique. Utilisez des outils de création de paysages à grande échelle pour développer de vastes chaînes de montagnes ou encore parsemer votre monde d’îles tropicales. Ajoutez des structures préfabriquées pour construire ou personnaliser les mondes selon vos envies. Explorez-les en hélico, dragon, moto ou même à dos de gorille et déverrouillez des trésors pour étendre votre plaisir de jeu. Des créations et mondes entiers prennent ainsi vie alors que des personnages et des créatures interagissent ensemble et avec vous de manière inattendue. Dans LEGO® Worlds, tout est possible!











Verdun





"Verdun est le premier FPS multi joueur se déroulant dans un environnement réaliste au sein de la Première guerre mondiale. L'impitoyable guerre des tranchées offre une expérience unique sur le champ de bataille en vous plongeant, vous et votre escouade, dans des combats offensifs et défensifs intenses.Le jeu se déroule sur le front de l'Ouest entre 1914 et 1918, lors de l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire mondiale. Les développeurs se sont inspirés de la terrible bataille de Verdun de 1916.











Styx: Shards of Darkness





Styx revient dans un tout nouveau jeu d’infiltration ! Lancez-vous dans une mission des plus périlleuses, seul ou en coop avec un ami ! Explorez d’immenses environnements, et faites usage de vos redoutables compétences et de votre arsenal d’assassin pour vous infiltrer ou éliminer silencieusement vos ennemis – Humains, Elfes, Nains – ainsi que de terribles et colossales créatures. Dépensez vos points d’expérience en Assassinat, Infiltration et Magie, afin d'améliorer vos compétences et apprendre de nouvelles capacités. Explorez chaque recoin pour dénicher de précieux artéfacts et des ingrédients pour fabriquer des pièges et autres objets utiles, et créez des clones de vous-même pour duper vos adversaires.











Death Squared





Y a-t-il encore des gens qui lisent ce genre de description? Vraiment? Et là, en ce moment même quelqu'un la lit? Très bien, dans ce cas: Death squared est un jeu de réflexion qui se joue à 1 2 ou 4. En famille ou entre amis, situations explosives garanties.Votre travail d'équipe sera mit à rude épreuve dans Death squared où vous devrez résoudre des puzzles "mortelles"! Chaque joueurs doit emmener son robot sur une case de couleur précise, mais attention, le chemin sera semé d'embûches et autres pièges mortels. La solution ne pourra être trouvée que si l'ensemble des joueurs fait preuve d'une concentration exemplaire.Finissez la campagne principale à un ou deux joueurs puis aventurez vous dans le mode quatre joueurs pour l'ultime expérience multi-joueurs! Et pour ceux qui en veulent toujours plus, le Vault proposera des défis dont seul les plus téméraires viendront à bout.











Le tout frais Xbox Game Pass est toujours prévu pour le printemps 2017 et profite cette semaine de 3 nouveaux jeux dans son offre avec les entrées de Bioshock, Bioshock 2 et Bioshock Infinite. Attention le programme est toujours en phase de test et uniquement accessible aux bêta testeurs pour le moment.

XBOX GAME PASS

Ce mois ci EA laisse place à UBISOFT pour ce qui est de la grande braderie avec quasiment tout le catalogue Ubisoft en promotion.

LES SOLDES UBISOFT XBOX ONE

LES SOLDES UBISOFT XBOX 360

LES BONS PLANS DU GOLD XBOX ONE

PROCHAINEMENT SUR XBOX

Et n'oubliez pas que Mass Effect Andromeda sera jouable dés le 16 Mars sur Xbox One.