Thème du jour :



La peur

Après les Lieux Hantés et les Jeux d’horreur , on continue sur les thèmes autour d’Halloween, et vous ne serez donc pas surpris d’apprendre que le thème du jour est la peur !



On revient du coup à un thème plus abstrait, mais il vous suffira de partager une (ou des) musique qui, selon vous, représente ou évoque le sentiment de peur, peu importe de quel jeu elle provient. Il n’est pas obligé que ce soit une musique véritablement effrayante ou oppressante, même s’il y a des chances que ce soit le cas.



Petite sélection de musiques malaisantes :Dans le fond, les jeux Castlevania sont surtout connus pour leurs musiques baroques ou funky, mais pour des jeux à l’ambiancez horrifique, il y a assez peu de pistes vraiment effrayantes dans le lot. Nightmare est l’une d’entre elles, et ses petites suites de notes inquiétantes et dissonantes ne manquent pas de glacer d’effroi le joueur. On s’imagine tomber sur une créature ignoble, mais au final, il n’en est rien, et la piste ne fait que souligner l’ambiance lugubre du lieu.Je propose la version Circle of the Moon ici qui est à mon sens la version la plus inquiétante, mais la piste vient à l’origine de Castlevania III.Faut avouer que celle-ci fait son petit effet ! Il faut dire qu’on l’entend la première fois alors que le groupe de Cloud est capturé au sein du bâtiment Shinra, qui subit une soudaine coupure de courant et les portes de leurs cellules se retrouvent mystérieusement ouvertes... Et alors qu’ils en profitent pour s’enfuir, ils tombent sur une longue de trace de sang sur le sol... Plus tard, on retrouve la musique en toute logique dans le manoir hanté du Gold Saucer.Evidemment la série Metroid détient son lot de musiques angoissantes, propres à l’ambiance lugubre des lieux où doit se rendre notre chasseuse de prime préférée et les dangers mortels qui la guettent. Mais s’il y a un jeu de la série qui réussit particulièrement bien à instiller la peur au joueur notamment par le biais de son ambiance sonore et musicale, c’est Metroid Fusion.A chaque fois que Samus se rend dans une salle de navigation pour y apprendre une mauvaise nouvelle, c’est généralement accompagné d’une musique particulièrement angoissante. Mais même s’il ne s’agit que de quelques sons d’ambiance, la palme revient pour moi aux battements pesants que l’on entend lorsque le SA-X est proche, faisant écho autant à ses bruits de pas qu’aux battements de cœur de Samus, qui doit à tout prix éviter de se faire repérer...(Bien sûr, une fois le joueur habitué, il comprendra vite à quel point l’IA du SA-X peut être abuséeDans la famille dissonant et angoissant, je demande Star Ocean 3 ! Vous ne vous attendiez sans doute pas à voir le jeu cité pour ce thème, mais on peut tout de même y entendre cette piste qui tranche totalement avec le reste du jeu, et il faut dire, avec le style habituel de Sakuraba (preuve qu’il peut s’en sortir ailleurs que sur du rock prog, en fait...). On l’entend surtout dans une grotte particulièrement sombre mais pas forcément effrayante, il me semble. Cela n’a pas empêché le compositeur de nous servir une véritable symphonie d’épouvante, avec notes lourdes, violons dissonantes et chœurs inquiétants.Parce qu’on peut aussi faire peur avec les instruments traditionnels japonais, je me devais de proposer une piste de Muramasa. Quoique je connais très mal l’OST en fait... Mais celle-ci convient parfaitement à l’ambiance lugubre du jeu, allant de pair avec les environnements grouillants de yôkai malfaisants que les héros vont devoir rencontrer. Et vu le sentiment de détresse qui se dégage quand on écoute le morceau sans contexte, je pense que son nom « Paranoia » n’est pas usurpé...Un autre type de cauchemar, un vrai cette fois... Il s’agit de la musique que l’on entend lorsque Alundra se rend dans le « rêve » d’un des habitants d’Inoa, touchés par la malédiction. Quelques notes lourdes, des aigus soudains, un cri perçant... puis des notes lourdes suivies d’un battement de cœur. Dès le début de la piste, le ton est donné, si bien qu’on pourrait se croire dans un jeu d’horreur. La piste évolue d’ailleurs régulièrement en proposant différents motifs tous plus inquiétants les uns que les autres, comme cette boîte à musique lancinante dans la troisième partie du morceau... Assurément une réussite de la part du compositeur.Sur ce, Radio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !