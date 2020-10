Thème du jour :



Lieux hantés

Halloween approchant, il est temps de se mettre progressivement dans l’ambiance !

Je compte donc vous proposer quelques thèmes en adéquation avec la « fête des morts » occidentale dans les semaines à venir, et nous commençons donc par les lieux hantés...

Des lieux et pas seulement des manoirs, car cela englobe aussi forêts, navires abandonnés, cryptes et autres lieux propices à l’apparition de fantômes



C’est parti ! :Quoi de plus hanté qu’un château en Ecosse ? Vu ses origines, pas étonnant de voir Picsou s’y aventurer de temps en temps... Mais le vieux grigou n’a peur de rien, et certainement pas des fantômes.Pas spécialement inquiétante, cette musique colle néanmoins plutôt bien à l’ambiance austère d’un vieux château hanté. J’ai bien sûr pensé au niveau « Transylvania » du premier Ducktales... mais je me garde la musique sous le coude pour plus tardCe qui me permet de faire une place d’honneur à sa suite, curieusement mésestimée.Difficile de ne pas penser à la série Luigi’s Mansion vu le thème ! Série que je connais très mal puisque n’ayant touché qu’au deuxième épisodeC’est donc le thème du premier manoir que je mets, et effectivement, on entendrait presque les planches grincer sous nos pas et les fantômes rire au loin... Malheureusement, ce thème à l’inconvénient d’être vite répétitif.Étonnamment, le vaisseau fantôme semble être un passage obligé dans tout RPG qui se respecte. Pour l’occasion, celui que l’on visite dans Chrono Cross se pare d’une musique effectivement un brin inquiétante, même si l’on se doute qu’il n’y a rien de véritablement effrayant qui nous y attend... quoique ?Les jeux Pokémon ont eux aussi droits à leur lot de lieux hantés, ne serait-ce que pour pouvoir y accueillir les types Spectres. Beaucoup se souviennent de la tour de Lavanville du premier opus, j’ai personnellement plus retenu celle du Mont Mémoria du troisième opus. Moins oppressante que la musique de Lavanville, mais plus inquiétante, d’autant plus dans sa version remake.Oublié par pas mal de gens, Spot Goes to Hollywood est pourtant un jeu sympa avec de bonnes musiques. Je ne citerai pas celle des niveaux du manoir hanté comme la meilleure de l’OST, mais il faut reconnaître représente à merveille l’ambiance inquiétante du lieu. Cette musique existe aussi dans la version PS1 du jeu, et si elle est évidemment mieux orchestrée, elle y gagne en puissance ce qu’elle perd en lourdeur et d’angoisse.Zelda Minish Cap est un jeu mignon et gentil dans un univers coloré. Ou pas. J’ai été particulièrement surpris en entrant pour la première fois dans la Vallée des rois, lorsque se joue cette musique ! Link doit en effet trouver le tombeau de l’ancien roi d’Hyrule, mais pour cela, il doit traverser un bois hanté plus ou moins sur le même principe que les Bois Perdus de OoT. L’ambiance sonore est oppressante à souhait, entre ces cris de loups et ses lourdes notes fort inquiétantes...Super Mario 64 est un jeu mignon et gentil... Ok, soyons sérieux deux minutes. Si la plupart des musiques de manoirs de Boo dans les jeux Mario sont chouettes et parfaitement en accord avec l’ambiance (et auraient toutes mérité d’être sur cet article, mais je peux pas tout faire), il faut reconnaître qu’elles ne sont pas particulièrement effrayantes. Celle-ci par contre... Avec ces pseudo-voix gutturales qui donne la sensation qu’un rituel satanique se trame quelque part, autant dire qu’il faut avoir le cœur bien accroché pour explorer ce niveau !Une de mes musiques préférées du jeu. Et cette fois, on change de ton, la musique est toujours oppressante, mais c’est parce que vous vous faites courser par un fantôme géant ! Certes, un fantôme un peu nul qui ne passe pas les portes... Il n’en restait pas moins que c’était des niveaux qui me mettaient en stress, notamment par ce compte-à-rebours que l’on doit à tout prix éviter de faire tomber à zéro, et la musique retranscrivait parfaitement ce sentiment. D’ailleurs faites attention, je crois qu’il y a quelque chose derrière vous...Sur ce, Radio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !