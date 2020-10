Développeur : Cornfox & Bros

Genre : Aventure

Disponible sur AppleArcade

Prévu sur Switch

Date de sortie : 28 Octobre 2020

Langues : Anglais / Arabe / Allemand / Français / Finlandais / Allemand / Italien / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Espagnol / Chinois / Turc.

Oceanhorn 2 : Knights of the Lost Realm, se déroule mille ans avant les événements du premier chapitre, vous emmène dans un voyage magique à travers le vaste monde de Gaia.Un jeune chevalier fait face à un défi impossible, car Warlock Mesmeroth est de retour avec une armée noire.Notre héros sera-t-il capable d'unir les Owrus, les Gillfolk et les hommes dans un combat pour le destin du monde ?