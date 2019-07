Éditeur : Chucklefish

Développeur : Chucklefish

Genre : Stratégie

Disponible sur PC/XOne/Switch

Prévu sur PS4

Date de sortie : 23 Juillet 2019



Langues : Anglais / Allemand / Espagnol / Français / Italien / Portugais / Russe / Japonais / Chinois.

Dans la veine de Advance Wars

OST / Thème principal

GameInformer 9,25/10

JVC 18/20

Destructoid 9/10

IGN 8,5/10

Gameblog 8/10

Gamespot 8/10

Gamekult 7/10

plus de 30 cartes PVP à deux joueurs, plus de 10 cartes PVP à 3 joueurs et plus de 6 cartes PVP à 4 joueurs. Peut-être un certain nombre de cartes de « scénarios » - pas encore confirmé. Elles fonctionnent à la fois en ligne et hors ligne, et peuvent être jouées face à l'ordinateur dans n'importe quelle configuration. Permet de configurer la météo, le chronomètre, le brouillard de guerre, les gains, le biome de la carte, les commandants et les équipes. Les matchs en ligne peuvent être synchrones ou asynchrones, avec plusieurs ayant lieu en même temps.chaque commandant a son propre mode arcade dans lequel vous combattez 5 adversaires à la suite, sur des cartes PVP choisies au hasard. Chaque personnage parle à son adversaire au début de chaque combat, qui se termine par une cinématique complète lorsque son mode arcade est terminé, comme dans un jeu de combat ! Un excellent moyen d'en apprendre plus sur les personnages.plus de 33 missions à la durée variable où vous jouerez avec différents commandants. Chaque mission commence et se termine par une cinématique, certaines d'entre elles ont aussi des séquences intermédiaires. Au total, entre une heure et 1h30 de contenu cinématique.25 situations très ardues dans lesquelles vous devez vous débarrasser des ennemis en un tour.outils de base faciles à utiliser pour tracer des cartes. Outils de script avancés pour des possibilités franchement abusées. Création de scènes cinématiques dans le jeu, avec des outils très détaillés vous permettant d'habiller vos cartes ou vos campagnes avec une histoire. Comprend un système de décoration avec un contrôle précis des visuels de la carte.choisissez l'une des 3 cartes du monde. Placement simple des missions sur la carte et attribution d’icônes / points de rendez-vous / lieux / descriptions. Des drapeaux sur la carte permettent de créer des embranchements avec des missions / secrets à débloquer.un puissant centre de partage de contenu pour les cartes et les campagnes. Possibilité d'apprécier les cartes avec un système d'évaluations positives/négatives, d'en rechercher et d'utiliser des filtres. Différentes méthodes de découverte.Le jeu aura aussi une galerie, un jukebox, un codex, des secrets dans la veine des vieux jeux, des modes pour les daltoniens.Quelques tests :