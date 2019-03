Pour rappel ce jeu sera donc une adaptation en point'n click de la fameuse BD deetCe jeu est développé par(Yesterday, Runway) mais également par le studio valenciennoiset sera donc disponible en septembre prochain surIl s'agira d'un épisode inédit des aventures de John Blacksad, scénarisé en collaboration avec les créateurs de la série.se présente sous la forme d’un jeu d’aventure narratif, le tout en 3D. Le gameplay point'n click proposera un système de choix influents sur le scénario.Son scénario prendra place dans la ville de New York au milieu des années 1950. L'enquête de cet épisode reposera sur la disparition d'un jeune boxeur, disparition étrangement survenue en même temps que la mort du propriétaire d’un club de boxe où le disparu avait ses habitudes...Un premier teaser avait été dévoilé en août dernier lors de la[video]https://www.youtube.com/watch?v=f1ijmhJg9SM[/video]vient de partager plusieurs images du jeu et je vous avoue que pour ma part je trouve que cela m'a tout l'air d'être assez magnifique !

Blacksad : Under The Skin donne de ses nouvelles !

posted the 03/28/2019 at 08:34 PM by kevinmccallisterrr