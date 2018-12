Gamekyo d’Or



Les Gamekyo d'Or récompensent ceux et celles qui se sont distingués durant cette année.



Doom revient en 2019 éclater tout ce qui se présentera sur son passage.

Dans cette catégorie, on y retrouve le tenant de la couronne, Link49, toujours affamé de titres et de clicks. Diablo et son forçage avec Crackdown3. Nintendo pour son E3 et ses nombreux believes. FF15 qui continue de faire des ravages chez Square-Enix. Megaman et Eldrick pour leurs notes attribuées à GOW qui ont visiblement attiré les foudres des Soniais. Macron qui essaye encore de nous la mettre profonde et bien d’autres.

On a eu une année très riche en émotion et je dois dire qu’il est difficile de choisir étant donné que certains ont réussi à repousser les limites même si Macron devrait logiquement l’emporter.

Vote pour le Bouyaka de l’année

Cette catégorie concerne les dépensiers fanatiques défiant toute forme de logique et non la section policière avec les cris de guerre les plus passéistes de l’année.

Les nominés sont pour ce prix sont : Hyoga47, le cygne qui critique les portages mais qui est prêt à tout pour acheter 10 fois le même jeu. Shincloud qui a développé une tendance casquophile marquée au fil des ans. Link49 avec ses achats qui parfois demande une certaine réflexion. Monsieur X, ainsi nommé parce que j’ai oublié son pseudo parce que monsieur a tout de même dépensé 1500 euros sur des PS4. Oui, vous avez bien lu, 1500€ pour des PS4 !

Vote pour le testeur de l’année

Les nominés sont : Shanks car je devais bien le foutre quelque part. Anakaris et ses tests du moyen-âge. Iglooo représentant de la voix du communi…euh du blog Canal +. Les Testeurs sans Frontières qui n’ont pas de frontière et sont donc sans doute des sans-papiers. J’avais la flemme de tous les citer.

Vote pour le Pro Sony de l’année

La récompense ultime pour ceux qui ont prêté allégeance à la marque Playstation.

Les nominés sont : MisterPixel, insaisissable pixel qui a enduré de nombreuses batailles de folie contre Negan et certains personnes pour défendre ses causes. Hyoga47, ces techniques de poussière de diamant contre la Switch lui permettant d’être prétendant à ce titre même si son ban’ entache sa candidature. LeonR4, ce fameux Leon qui a enfin acheté une PS4 après l’avoir encensé longuement sans l’avoir. Ouais, ça existe des gens qui font des éloges à une console qu’ils ne possède pas. Voldemort, cet agent secret plein de ressource et d’énergie qui nous a montré toute l’étendue de son courage lors de ses nombreuses interventions sur les réseaux sociaux : mais bien qu’il y ait du courage, ça manque de skill.

Biboys, qui n’est ABSOLUMENT pas Evilboss malgré une fixette sur Resident Evil 2 similaire et une capacité à s’auto-fellationner en compagnie de Minbox qui laisse les nominés de cette année dans la poussière, ne fait pas partie des votes possibles, la victoire lui étant assurée en cas contraire. La rédeg’tion ne voudrait pas que sa famille se retrouve avec une PS Mini sous le sapin non plus…

Vote pour le Pro Nintendo de l’année

On arrive enfin dans la catégorie Stratosphère, là où règnent les trois mousquetaires.

Link49 qui a tout donné cette année pour la Switch malgré que celle-ci ait déçu : le nombre d’articles illustre parfaitement sa détermination et sa foi envers celle-ci.

Son fidèle acolyte Ducknsex, le Reynard Odo de Gamekyo, fidèle jusqu’à la mort pour son roi, présent dans toutes les batailles même lorsqu’il s’agissait de se faire laminer durant la période WiiU.

Nyseko, le tank du roi encaissant les nombreuses attaques critiques aussi facilement que ton perso lvl99 les mobs de base.

Hyoga47, encore une fois nominé dans un autre camp suite à ses revendications contre la nouvelle politique de Sony envers la censure. Ça tombe bien, le marché des transferts s’ouvre bientôt!

Birmou, qui aurait caché son allégeance à la marque N d’après de nombreux témoignages.

N.B. : Roy001, anciennement connu sous le nom de Yurilowelle, Sentenza et Mickele étant déjà au panthéon des Haine-Sexs, ils n’est pas possible de voter pour ces gloires immortelles du Royaume Champifion.

Vote pour le Pro Microsoft de l’année

La relève de Microsoft est proche. Après des années de disette, les pro-m se relèvent doucement.

Diablo pur sang de soft, le Malefoy du groupe. Il nous a montré qu’avoir la foi ne suffisait pas puisque qu’à chaque fois que Diablo fait les éloges d’un jeu, ce dernier a été pulvérisé par la presse et par les joueurs eux même.

Nobleswan, adjoint de Diablo, mais le premier est plus réservé et plus clinique dans son traitement des rachats et emplettes de Microsoft.

Negan le demi-sang pur race : attaque parfois violemment Misterpixel à l’aide de sa batte, remet parfois Diablo à sa place en lui rappelant le passé.

Mikaou, le pro-M espion, le Benalla de l’infiltration : en achetant une PS4, il parvient à déjouer les systèmes défensifs des pro-S .

Vote pour le constructeur de l’année

Comme le titre l’indique, votez pour le constructeur de l’année. Bien que cette catégorie ne serve strictement à rien puisque les fanboys voteront pour leur console fétiche. Récapitulons l’année des trois constructeurs.

Si tu as aimé l’année des portages de Nintendo vote Nintendo.

Si tu as aimé les jeux narratifs et qu’ils ont mis pour toi mais pas pour la presse une branlée à RDR2, vote Sony.

Dans une extrême mesure, si tu fais partie des survivants soutenant encore corps et âmes Redmond, si tu as aimé l’originalité des jeux comme State of Decay 2 ou bien Sea of Thieves (dans lequel tout le budget est parti dans la mer), vote Microsoft.

Vote du pire constructeur de l’année

Tu peux venir cracher ta haine ici ! Si tu n’as pas aimé que RDR2 se fasse bouffer l’anus par GOW, vote Sony! Si tu n’as pas aimé que Nintendo ne branle rien de l’année, vote Nintendo ! Si tu trouves que Microsoft n’aurait pas dû partager sa gastro, vote Microsoft !

Blogueur de l’Année 2018

Le titre ultime pour celui qui s’est investi corps et âme pour nous fournir des news de qualité ou bien des articles de qualité ou pas. Celui qui vous a touché cette année et qui mérite de recevoir votre compassion. Ce dernier gagnera un mois de sursis sans ban et il sera invité dans une soirée avec les membres du Bloc autour d’un kebab (tous ceux appelant « grec » un « kebab » seront condamné à jouer à la version 1.00 de No Man’s Sky pendant 151 heures).