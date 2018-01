Un petit condensé de quelques infos partagées parde chez■Pour la mise à jour de vos créations une fois qu'elles sont publiées. Vous recevrez une notification la prochaine fois que vous entrerez dans votre niveau en mode édition, avec un outil appelé "outil de mise à jour". Chaque rêve se souvient d'un ensemble de versions qui ont été publiées afin que vous puissiez également revenir aux anciennes versions. Concernant la taille des fichiers des rêves/jeux, c'est de quelques mega seulement et peuvent être sauvegardés en ligne.■En ce qui concerne la connexion seamless des niveaux , vous êtes en mesure de connecter d'autres niveaux avec des temps de chargement subtils. Le niveau suivant est diffusé au fur et à mesure que vous jouez, de sorte que le temps de chargement peut parfois être instantané.■Pour importer du son, vous pouvez utiliser n'importe quel micro compatible avec la PS4. Vous pouvez également utiliser (téléphone, tablette, ordinateur,...) pour importer du son via une application web sans perte de qualité. Dreams sera également fourni avec une importante bibliothèque d'effets sonores (bien plus que LBP ) et de nombreux outils pour éditer et remodeler ces sons. La création audio est également communautaire, plusieurs personnes peuvent mixer ensemble.■Vos rêves/jeux peuvent être entièrement localisés, y compris les voix. En effet la langue dans laquelle la PS4 est configurée déclenchera la bonne version.■Vous pouvez aller et venir entre les niveaux. Par exemple si vous obtenez une clé dans le deuxième niveau qui déverrouille une porte qui était dans le premier, vous pouvez revenir en arrière et la déverrouiller.■Les caméras ont des distances focales précises, vous pouvez donc obtenir la profondeur de champ corresponde à un véritable objectif 50 mm.■ Même si certains niveaux étaient assez incroyables dans LittleBigPlanet, Media Molecule pense que le jeu n' a pas fait assez pour informer les joueurs sur l'étendue et la nature de ce qu'ils pouvaient créer et comment le faire. Avec Dreams, l'équipe compte y remédier en fournissant des vidéos tutoriels "Regarder + Apprendre" que les joueurs peuvent utiliser pour perfectionner leurs compétences de conception. Il s'agira de tutoriels interdisciplinaires, que LittleBigPlanet n'offrait pas.■Si le créateur le permet, vous pouvez voir leur rêve en mode édition pour voir comment cela a été réalisé.■Vous pouvez créer des vues à la première personne en collant simplement une caméra sur un personnage.■Il n'y aura pas de connexion obligatoire, vous pouvez donc jouer en hors ligne.■Il est possible d'imbriquer plusieurs histoires. La fonction autosurf prend en effet 3 cartes communautaires et mélange leurs niveaux mais conserve l'ordre. Vous pouvez donc vous retrouvez avec des aventures complètement délirantes.■Possibilité de faire du gameplay sphérique (genre Mario Galaxy) en désactivant la gravité et en utilisant certains gadgets pour l'émuler.■À propos des licences protégées par le droit d'auteur apparaissant dans Dreams. Le dernier mot revient évidemment au détenteur de la licence qui doit prendre contact avec Sony/Media Molecule, même si les choses ne sont pas encore finalisées à ce niveau.■Concernant la modération, ce sera la même équipe qui a travaillé sur LittlebigPlanet depuis 10 ans maintenant . Quant à la possibilité de mettre une limite d'âges sur nos créations, c'est en discussion mais rien n'a encore été décidé car cela a un impact sur beaucoup de choses qui ne sont pas directement sous le contrôle de Media Molecule.■Vous pouvez peindre/sculpter des matériaux en tant que texture.■Dreams dispose également d'un mode mode photo !■Avec plus de temps et de la pratique, il est possible de créer des humains/humanoïdes plus complexes.