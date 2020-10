Hier soir Microsoft et Sega ont profité de la levée de l’embargo autour des preview de Yakuza: Like a Dragon pour organiser un livestream sur le jeu développé par les japonais Ryu Ga Gotoku Studios. Alors que le jeu a donné l’impression de tenirXbox Series X, des précisions ont été données à ce sujet durant la présentationAinsi on a appris que laserait un peu plus à la peine que sa grande soeur puisque le jeu tournera en 1440p et 30 images par seconde en mode résolution, tandis que le mode performance à 60 images par seconde ne permettrait d’obtenir une. Un résultat décevant pour ce dernier, on aurait préféré voir le jeu plafonner à 1080p pour s’adapter au standard des télévisions actuelles.Pour profiter du jeu dans les meilleures conditions, qui proposera également deux modes. Le mode résolution proposera de la 4K avec un framerate de 30 images par seconde tandis que le mode performance permettra un framerate à 60fps pour une résolution à 1440p.