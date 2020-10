Voilà, il y a peu, sur le blog de Suzukube postant une video de Trash sur les échec de Sega, je répondais à Axlenz un long message sur des raisons assez méconnues de l'échec de Sega que l'on attribue habituellement à Sega Japon, sauf qu'en réalité c'est un peu plus complexe que ça.Après reflexion, je me suis dit que ce message méritait un article.Alors déjà, il faut savoir que la plupart des déclaration que l'on a sur la gestion de Sega de cette epoque viennent des président de Sega America de l'époque, Bernie Stolar et surtout Tom Kalinske. Le staff de Sega Japon n'ayant réellement de la situation de l'époque que ces dernières années.Hors il faut savoir qu'aucun des 2 ne parle japonais et qu'il n'avaient en fait que peu de contact avec Sega Japon(ni aucun intervenant japonais de l'industrie du jeu video), de plus Sega America n'était qu'une filliale gérant le marketing et l'édition en occident, donc, il est très peu probable qu'ils aient eu une vrai importance dans les choix de production des machines.Par exemple, Tom Kalinske déclare que l'idée de créer une mascotte vient de lui, hors Yuji Naka dans un interview de 2017 a declaré que la création d'une mascotte est née au japon en 1990 et que Sonic faisait partie des 8 finalistes mais qu'au final aucune mascotte n'a été choisit (il précise d'ailleurs qu'officiellement Sonic n'est pas la mascotte de Sega).On peut donc supposer que Tom Kalinske s'est contenté d'avoir l'idée d'utiliser le perso de sonic comme Mascotte pour la marque en voyant le potentiel du jeu et du perso.Même chose pour sa déclaration sur le fait d'une console conçu en partenariat avec Sony pour la suite de la Megadrive et que Sega aurait refusé par excès de confiance. cette idée avait été negocié avec Sony America et non la branche japonaise et Kalinske n'a jamais discuter des raison du refus de Sega japon.Hors dans un Interview de 2018, l'ancien chef du service de recherche et développement de Sega a declaré que non seulement l'idée venait de Sega Japon, mais a aussi donné les raisons pour laquelle cela ne s'est pas fait (Sony étaient en position de superiorité financière, le faisait comprendre et aurait juste bouffé Sega), d'ailleurs début 2020, du staff de chez Sony a confirmé que Ken Kutaragi avait de son côté refusé l'offre avant même Sega car il savait que Sega ne pourrait pas suivre avec la Saturn tant Sony pouvait produire leur console pour beaucoup moins cher.Bref, aussi talentueux qu'ait été Kalinske, il ne faut pas prendre ses déclarations pour argent comptant et il a aussi fait des erreurs.Il est de notoriété publique que le 32x a été lancé par Sega japon pour faire continuer la megadrive, mais ce que l'on a tendance à oublier, c'est que si ce projet a été lancé, c'est parce que Tom Kalinske voulait absolument continuer avec la megadrive qui en 1993 se vendait encore très bien en occident.Sega Japon lui a alors fait confiance et a créé ce support, support auquel croyait à fond Tom Kalinske qui déclarait dans des interviews que le support allait surpasser en vente la Saturn et la PSX.Le truc c'est que Sega Japon de son côté croyait aussi peu en la 32X que Tom Kalinske en la Saturn.Resultat que ce soit au japon ou en occident, les efforts de la boite ont été divisé entre les 2 supports.Sega US misant toute la promo sur le 32X et Sega Japon sur la Saturn et les équipes de développement se retrouvant partagé entre les 2 supports.Personnellement, je pense que Sega japon aurait dû tenir bon face à Tom Kalinske, des consoles comme la PS3 et maintenant la PS5 sont lancé alors que le support les précedents sont encore bien en forme.Et sans le 32X, la Saturn serait arrivé avec un meilleur Lineup (Chaotix nottament, donc un jeu "Sonic" dès le lancement et Starwars Arcade), avec des équipes qui auraient put mieux bosser ses portage en se focalisant davantage sur la consoleEt en plus, la console aurait put surement plus tôt en occident sans avoir de problème de stock.Bref Sega aurait surement bien mieux demarré sa generation SaturnA noter que la non confiance de Tom Kalinske dans Saturn est tel que ce dernier a declaré que personne n'aurait été capable de promouvoir la machine en ignorant totalement que la Saturn a cartonné au japon entre 1994 et 1998.Sa solution pour sauver Sega plutôt que de faire la promotion de la console était que Sega sorte ses jeu à la fois sur Saturn et PSX.(et donc de renoncer aux exclu)Bref, il est clair que Tom Kalinske n'a fait aucun effort pour promouvoir la Saturn et le problème c'est que son successeur était encore pire.Je ne sais pas si vous connaissez Bernie Stolar, mais quand Sega l'a engagé pour diriger le Marketing de Sega en mars 1997, sa condition pour accepter le poste a été que Sega abandonne la Saturn.Mais plutôt que de laisser cela secret, dès l'E3 1997, il a déclaré "La Saturn n'est pas notre futur", ce qui a provoqué un effondrement des ventes déjà pas glorieuses.Et comme si ça ne suffisait pas, Bernie Stolar était connu pour considérer à l'époque les jeux 2D comme mauvais(c'était déjà le cas de Tom Kalinske qui en delegait l'édition à des boites tiers, mais c'était pas au même niveau).Il a notamment refusé à Working design le droit d'éditer les version Saturn de Grandia et des 2 premiers Lunar sous pretexte que les jeux étaient juste mauvais et auraient donné une mauvaise image de la console.Resultat... Working Design a juste arreté de bosser sur Saturn et n'a finit d'éditer que les projets trop avancés et est allé sur PSX.Et dernière connerie de Bernie Stolar... Il a annoncé la Dreamcast à 199$ lors d'un E3 alors que le prix prévu par Sega japon était de 249$, poussant Sega a vendre sa console à perte alors que ses finances n'étaient déjà pas glorieuses.Encore une fois, Sega USA a torpillé la Saturn, mettre à mort la Saturn si tôt a provoqué de vraies pertes financières.Déjà car Sega a arreté de produire des jeux pour Saturn dès Avril 1998 (alors que la Dreamcast ne sortait au japon qu'en Novembre 1998 et Novembre 1999 aux USA), mais aussi car le devellopement de gros jeux qui étaient déjà avancés et aurait redoré l'image de Sega (Sonic Adventure, Shenmue, Virtua Fighter 3) ont été interrompu.Et ces arrêt de devellopement ont faché certain develloppeurs (Camelot qui se sont senti trahi lors du développement de Shining Force 3 et ont prit la décision de ne plus travailler avec Sega).Et sortir la Dreamcast un peu plus tard au japon lui aurait permis un meilleur lancement (elle n'est sorti qu'avec 4 jeux au lancement et avec certain composant en rupture de stock rendant Sega incapable de fournir les magasin) et pourquoi pas d'être un poil mieux équipé pour lutter avec la PS2Parmi les bonnes idées de Bernie Stolar pour la dreamcast (le online, c'est de lui), il voulait que la dreamcast ait le support DVD et un disque dur afin de pouvoir télécharger des jeux Master system, megadrive et Saturn mais Sega Japon a dit non pour reduire les couts, une grosse betise, je pense.En tout cas, eviter ces erreur en debut et fin de devellopement de vie de la Saturn, même si ça ne lui aurait pas fait gagner la guerre des console (même si la console avait fait le même score en europe et aux USA qu'au japon, elle n'aurait fait qu'environ 20 millions de ventes) au delà de garantir sa santé financière aurait permis à Sega de garder la confiance de son public.Après, je doute que ça aurait grandement changé l'avenir de Sega, la PS2 a été comme la PS1 un rouleau compresseur et avec Microsoft se lancant dans le marché des console, il y avait un acteur de trop sur le marché et surtout, Sega aurait quand même subit la crise de l'arcade.La Dreamcast aurait été la dernière console de Sega, c'est certain, même si Sega avait mieux géré elle aurait au mieux tenu jusqu'en 2003.Mais peut être que ça aurait évité à Sega de fusionner avec Sammy et que certains fans auraient une meilleure image de la marque.mes sources: