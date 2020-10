Bonsoir ou plutôt bonne nuit x) Voici 10 jeux très bon pour ma part mais qui ont des boss final complètement décevant voir carrément moisi. En voici 10 que j'ai retenu (et pas en bien)10)Pas très intéressant à combattre, trop facile, et surtout inutilement long... Dommage car les boss de ce jeu sont plutôt sympa mais alors lui.9)Dommage, pourquoi ne pas avoir fait un truc plus stylé pour un final boss ? L'utilisation de chaque masque des éléments était plutôt sympa, et le boss n'est pas évident mais malheureusement il est chiant et long, et la manière de le combattre est quand même assez naze...Les boss de ce jeu étant assez naze je trouve, malheureusement le final boss ne déroge pas à la règle... Pas simple néanmoins, il a surtout un design assez quelconque et la manière de le combattre est décevante. Passer de King K Rool à ça, ça fait un peu mal quand même x)7)C'est surtout la simplicité enfantine du boss qui laisse à désirer ici... Et pourtant, le thème musical est franche top. Mais le combat est pas mauvais en soit mais c'est tellement simple...6)C'est simple, je n'ai juste rien compris à ce boss, j'ai bourriner et c'est passé... Je m'en souviens en fait que très peu, mais du peu que je me souviens c'est que c'était quand même nul.5)Le jeu est excellent, ya rien à dire mais alors les boss... Comment j'avais été déçu sérieux, trop simple, la manière de le combattre nul, non vraiment ils ont chier dans la colle de nous proposer un truc aussi honteux pour un jeu aussi genial.4)Bon là on est à la limite du foutage de gueule.. Proposer pas de final boss dans ces cas là les gars sérieux... Heureusement que le 4 a un peu rattraper le truc.3)C'est pareil que pour Vaas, QTE Land dans un délire psychique moche. Dommage parce que le démon était sympa Lui...2)Alors là j'étais grave déçu ! En faire un design aussi génial et juste super bien fait pour nous pondre ça... Dommage car le jeu avait vraiment de bon boss, mais là je sais pas ce qu'ils ont foutu...1)La palme d'or du pire boss de merde est décerné à RE7 ! On peut même pas appeler ça un boss tellement c'est merdique... Qu'est ce qui est passé par la tête des devs pour nous faire un étron pareil... Dommage parce que le jeu est bon mais alors le boss final, j'ai halluciné quand j'ai vu ça.Et vous ? Des final boss qui vous ont déçu ? Dites le moi dans les commentaires !