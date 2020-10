Bon 2020 une année difficile mais qui aura au moins produit une bonne adaptation de jeu vidéo avec, cependant et c'est mon humble avisle film avec Michael Fassbender, Marion Cotillard et Jeremy Irons est une très bonne adaptation d'un jeu vidéo.La raison de la réussite de ces deux adaptations tiens dans le fait que Sega comme Ubisoft sont restés proche de ces projets.Pareil avecsa réussite doit beaucoup au fait que les gens de laont observés également comment la production du dit film ce faisait.Ma conclusion sera que pour qu'une bonne adaptation de jeu vidéo soit fait il faut que les ayants droit originaux puisse avoir un droit de regard sur la production.Alors certes cette petite analyse mérite d'être explorer en profondeur mais je voulais partager cette petite réflexion pendant que je regarde de nouveau ce film que je trouve extra.

posted the 10/02/2020 at 07:56 PM by opthomas