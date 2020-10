Voila voila !!

La voila la vrai vérité ! Qui raconte de la merde finalement ?La jalousie n'est jamais fini apparement !!"il a MENTI....Il n'a pas la console....ca a été tourné dans les locaux de MS puis Fotoshopé...etc"Ceux qui ont sorti tout ca étaient affirmatif, aucune nuance ou supposition, ils étaient catégorique !!Je ne regarde pas ces vidéos car je me renseigne ailleur pour l'actu JV, et pourtant c'est limite si je ne destestait pas le personnage a cause du bashing constant qu'il se mange ici et la. Je suis donc allez voir cette vidéo ci dessus, ce qui m'a permis de me rendre compte de ma naiveté, cette facon que j'ai de faire confiance à la masse sur les forums. Et je me rend compte que c'est un peu comme ce que ce mange MS a savoir du bashing basé sur de la désinfo !!Bref les fautifs ne s'excuseront pas biensur, et aujourd'hui je me rend donc compte que ceux qui parlent le plus sont ceux qu'ils ne faut pas écouter !!Du coups j'aimerais juste posé cette question aux fautifs, POURQUOI ? Pourquoi faite vous ca !!