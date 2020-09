En Octobre : Préparatifs d'Halloween - Achetez des bonbons à la boutiques Nook - Fabriquez des objets avec des citrouilles - Déguisez-vous Halloween (31 octobre) de 17 à 00:00 : - Rencontrez Jacqu'O (j'ai envie de l'appeler Jack l'éventreur) l'empereur d'Halloween - Partagez vos bonbons et amusez-vous entre amis NookLink (Mise à jour prévue début octobre) : - Utilisez des mimiques depuis NookLink Mise à jour disponible le 30 septembre

posted the 09/25/2020 at 03:55 PM by axlenz