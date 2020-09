Je vois personne parler du dernier trailer ou on voit un peu de gameplay mais toujours pas de combat... J'ai l'impression que tout le monde à oublier sa présence ce soir x) Vous en avez pensé quoi du trailer ? Perso moi je l'attends toujours, l'ambiance me plait bien en tout cas. Et je trouve que graphiquement il est vraiment super beau.