Le gros succès de l’été s’appelle Fall Guys. Ce jeu multijoueur déjanté sorti début août s’est déjà écoulé à plus de 7 millions d’exemplaires sur Steam et Sony vient d’annoncer qu’il s’agissait du jeu le plus téléchargé de toute l'histoire du PS+ .Sony n’a pas donné de chiffre mais 21 millions de joueurs PS4 ont déjà débloqué un succès sur le jeu. Si l’on additionne ce chiffre à celui de Steam, ce sont donc presque 30 millions de joueurs qui ont déjà testé Fall Guys sur PC ou PS4 en moins de deux mois seulement, on apprend aussi que le jeu a engendré plus de 140 millions de dollars de recette rien qu'avec les ventes steam.Un véritable record pour la petite équipe derrière ce petit jeu venu de nulle part et le phénomène n'est pas près de s’arrêter avec une saison 2 prévu début octobre avec comme thème, des jeux médiévaux.Pour la version Xbox de Fall Guys, les développeurs disent qu'il faudra attendre encore un peu...