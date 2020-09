Bonjour à tous et toutes.A l'aube de la sortie de la 2ème partie du "season pass " de Pokémon Épée et Bouclier: Courronneige je propose, aujourd'hui, un petit article concernant la future 9ème génération ainsi donc les deux prochaines grosses versions canoniques (excluant les remakes probable de 2021 et une nouvelle fournée pour la série des "Let's go"). Le but est simple, mettre ce que vous voulez pour ces futures versions.1er point: Graphismes et 3D.E/B pour la 1ère fois propose une partie "open-world" inutile de dire qu'elle est très moyenne et techniquement aux fraises "MAIS" c'est pourtant la direction que la série doit prendre selon moi. Sans avoir à être exceptionnel graphiquement la 3D collerais parfaitement avec l'aventure que propose un jeu Pokémon. voir cette image au dessus. Si Zelda BOTW a réussi le miracle pourquoi pas Pokémon ? (si l'on retire le côté "game fric" de l'équation). Un monde pas spécialement énorme, mais quelques chose de maitrisé et plaisant à découvrir avec des secrets ici et là et pourquoi pas à la Zelda faire l'histoire dans le sens voulu.2ème point: Continuité entre versions.Encore une fois, chose instauré avec le "season pass" la possibilité d'avoir le même personnage. Et je trouverais excellent que cela arrive entre chaque nouvelle version avec un système permettant de transférer son avatar et "historique" dans chaque nouvelle aventure, avec pourquoi pas des bonus etc... Je pense qu'il faut le faire, à la manière de Sacha dans l'anime qui ne change pas malgré les années.3ème point: Poursuivre le "show" des combats.Au début je n'étais pas du tout emballé par le "Dynamax" et pourtant je dois avouer que jumelé avec les cris du public des stades et la musique "champion d’arène" les combats non jamais été aussi bon à suivre, un réel plaisir !!! Alors pour les prochains j'en veux plus, avec pourquoi pas plus de cinématique entre dresseur en plein combat etc... On veux du "show time" durant les combats et E/B a bien avancé le truc !!!4ème point: Repartir à zéro.Je parlais de "transfert de dresseur" et ceci est dans l'opposé mais en logique. Tout comme Blanc/Noir je voudrais que les prochaines générations se concentrent sur leurs contenus ! Fini les anciens Pokémon, une plus petite génération avec une centaine de bestiole mais beaucoup plus d’interaction avec, que ce soit dans les combats ou sur la MAP. De toute façon ce n'est plus possible car on va atteindre les 1000 Pokémon, il y a trop de choses à gérer désormais. Je trouverais ça vraiment cohérent et bien en symbiose avec l'aventure! De l'inédit tout le temps, ça aurait son petit effet!5ème point: Séparé Pokémon en 2 plateformes.Alors là je vous vois déjà gueuler. Mais comme je le pense, on va arrivé vers 1000 Pokémon, avec une chipoté de choses à gérer, que ce soit attaques, système de combats, données des bestioles etc... Pourquoi ne pas proposé une sorte de "Battle Revolution" compatible avec toutes les versions qui servirait de mode "multijoueur" mais à côté des versions principales qui se concentreraient sur le solo/aventure ? Bien sûr il faudrait proposé quelque chose de gratuit ou très peu coûtant pour cette offre. Mais ça aurait tellement de la gueule quelque chose qui regroupe les Méga-évolutions, Dynamax, Z-Moves, combats trio, rotatifs etc... Fonctions des anciens jeux.6ème point: Cinématique, mise en scène, événements, quêtes etc...Dans E/B je trouve la modélisation des dresseurs, animation vraiment propre malheureusement les titres disposent de peu de cinématique (voir quasiment aucune) je pense que Pokémon devrait se tourné sur ça aussi, beaucoup plus de narration tout le long du jeu. Pour les "légendaires/fabuleux" pareil. Pourquoi ne pas proposé un "petit chapitre" pour chaque concerné, une petite cinématique, une petite quête, une petite histoire a racontée ? Ce serait tellement plus sympathique qu'un simple code a foutre dans le jeu et hop dans la boite PC...Voilà pour moi, je ne demande pas une 9G à la hauteur d'un Zelda BOTW (bien que j'adorerais) mais quelque chose qui si rapproche sauce Pokémon, avec une qualité et surtout "maitrise" cette fois-ci sur l'aspect 3D. On peux avoir quelque chose de vraiment énorme pour le coup. (Surtout à l'aube de la Switch 2.0)