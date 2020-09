Télé & Cinéma

Petite vidéo intéressante d'qui explique en gros comment la 3D a vue le jour et quels ont été les premières séries télévisé 3D attention il y a des pépitesLa seule série manquante c'estmais il a promis de se rattraper sur cette série plus tard. Petit moment de nostalogie car cette vidéo m'a fait rappeler les fables géométriques de Pierre Perret.On revient de loin quand même et les progrès techniques accomplis sont aussi dingue, de tout ces progrès les séries qui vous auront le plus marqués sont lesquels ?