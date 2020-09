Visiblement qu'importe le "projet" ceux à la tête de la franchise Star Wars vivent dans le passé, alors "OUI JE SAIS" c'était prévisible vu la période traité mais putain.... sérieux ?L'un des premiers trucs autour de la "High Republic" c'est un truc qu'on a déjà bouffé depuis 40ans. Concept-Art de Yoda jeune.Peuvent pas pondre un nouveau truc SW sans prendre dans du truc qu'on a déjà vu et proposé un truc nouveau "TOTALEMENT" ? Non peuvent pas s'en empêcher apparemment.

posted the 09/01/2020 at 03:39 PM by ratchet