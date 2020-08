Les gars FF14 est gratuit jusqu'au niv 60Si vous voulez jouer à un on mmo RPG je vous conseille FF14Square a décider avec la sortie du dernier patch de permettre au joueur de jouer gratuitement et sans restriction jusqu'au niv 60, donc les 2 1er extension sont gratuite.Pour rappel avant c’était jusqu'au niv 35 et on avait pas accès à tous les donjon et au a coté.Vous en aurez pour au minimum 150 à 200h de jeux offertPour les personnes comme moi qui ne joue pas trop et lâcher 11 balles par mois pour quelques heures de jeu ça vaut pas la peine, la sans pression je joue à mon rythme.