Sans être un ultra Fan de la Franchise j'attendais ce Gears 5 car il faut bien le reconnaître, en terme de série TPS ces 15 dernières années on a pas fait vraiment mieux que Gears Of War et l'arrivée des premiers tests élogieux confortait mon petit enthousiasme bien que je soupçonnais un petit quelque chose qui n'allait pas, j'allais vite comprendre que mes soupçons étaient fondés ...



De prime à bord soyons clair je ne comprends absolument pas le déluge de félicitations sur la technique, ayant une configuration PC me permettant de tout pousser au maximum j'ai constaté un jeu vraiment pauvre qui ne me sortait de ma torpeur que dans les premières phases (combats dans la ville) me rappelant quand même que l'on était sous Unreal Engine 4 pour ensuite me faire retomber dans des décors anguleux, ternes et sans relief qui en + cèdent à une facilité ridicule en terme de direction artistique en effet faire des étendues de glaces et de désert vide permet au studio ne JAMAIS ou si peu varier ses décors, mention spéciale aux différents hangars déguelasses que l'on arpente dans la deuxième partie ainsi qu'aux zones excessivement sombres où on ne voit absolument rien, les développeurs ayant eu l'idée de génie de ne pas doter les gears de torche nous obligeant à attendre le mince filet de lumière merdique projeté par le petit robot qui vous accompagne, infernal !



Ce constat graphique et technique s'explique par le fait que The Coalition tenait absolument à proposer du 60fps sur console au prix de très gros compromis, c'est une évidence et cela se sent à chaque pas sans parler du fait que la physique est réduite à sa plus simple expression et que les murs invisibles sont légions empêchant parfois votre personnage de descendre d'une plateforme qui fait 50cm de haut ou même de s'accrocher à une minuscule paroi, une honte en 2019.



Pour le reste on a ici à faire au plus gros problème de microsoft parfaitement incapable sur cette génération de faire évoluer ses séries et d'encourager le changement, la prise de risque du soft est totalement inexistante, les nouveautés de gameplay sont absentes, très très peu de nouvelles armes (2 en tout est pour tout il me semble) pire encore dans une volonté de casualisation, le retro lanzor voit son recul carrément supprimé comparé aux opus 3 et 4, une aberration totale.



Alors certes le mode Horde et le nouveau mode Fuite sont toujours un + appréciable mais ça ne changera pas grand chose.



Et une fois encore la presse quasi unanime crie au génie (on retiendra tout de même Gamekult qui s'honore d'un avis parfaitement objectif et valable au milieu de cet océan de cons aveugles).



Bref je ne m'étendrais pas davantage, The Coalition n'y arrive pas, succédant au départ à Epic Games pour le développement de la série, le studio a repris les gears of war sans jamais leur imprimer la moindre personnalité, pire en dénaturant celle qu'avait soigneusement mise en place Epic par le passé.



Microsoft prouve encore une fois qu'il est dans situation toujours plus inextricable, désormais focalisé sur Halo Infinite sa plus grosse production à venir (et LE jeu de lancement de sa future console nouvelle génération) on peux légitiment se poser nombres de questions quand on voit la longue dégringolade de sa 2eme série phare, il ne faudrait pas qu'Halo subisse le même sort...