On découvrait en octobre dernier que le studio AlphaDream avait fermé pour banqueroute. La raison officielle n'étant pas évoqué, la rumeur veut que les mauvaises performances des 2 derniers remake de Mario & Luigi sur Nintendo 3DS y sont pour quelque chose.Aujourd'hui on apprend que c'est possiblement le tour d'un autre partenaire japonais de Nintendo de disparaitre, le studio Skip le plus connu certainement pour la licence Chibi-Robo que Nintendo n'a jamais su mettre en avant depuis le premier sur Nintendo GameCube.Rien d'officiel, mais plusieurs indices indiquent que Skip n'existe probablement déjà plus : Le site web de Skip ( http://www.skiptokyo.com ) est inaccessible, le compte Twitter du CEO ne mentionne plus le nom du studio et enfin, il se trouve que le local où étaient les développeurs du studio soit désormais occupé par une autre compagnie.Leur dernier jeu pour Nintendo, Chibi-Robo Zip Lash était vraiment passable, on retiendra vraiment leur 3 premier jeux pour Nintendo : Giftpia, Chibi-Robo et Captain Rainbow qui tous les 3 avaient vraiment de l'originalité dans leur bizarrerie. Chibi-Robo est la licence que tous fan de Nintendo connait, l'opus GameCube était vraiment un OVNI. A l'origine Skip avait pitch l'un jeu point & click à Bandai mais Miyamoto et Nintendo ont récupérer le projet (Bandai restera crédité à la licence jusqu'au dernier opus Zip Lash d'ailleurs).Skip et Nintendo c'était :- La série Chibi Robo (5 jeux)- Giftpia (sorti qu'au Japon)- Captain Rainbow (sorti qu'au Japon)- Snowpack Park (WiiWare)- Les mini-jeux Art Style et bit Generation