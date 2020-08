Le Xbox Game Pass sur consoles et PC devient officiellement le... Game Pass. Cette modification semble appuyer la volonté de Microsoft de faire comprendre aux utilisateurs qu’il existe un véritable écosystème par-delà les consoles. Le Game Pass étant disponible sur PC, le fait d’enlever la mention "Xbox" permet d’insister sur le fait qu’acheter une Xbox n’est pas obligatoirement nécessaire pour pouvoir en profiter. Même si Phil Spencer a écarté cette possibilité à cause de certains refus, il n'est pas impossible que le service de la firme de Redmond arrive sur d'autres plateformes d'ici quelques années.

posted the 08/03/2020 at 01:01 PM by altendorf