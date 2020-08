J'avais été assez impressioné par le flots de critiques qui se sont abattus sur le jeu par des personnes qui, ne l'ayant jamais touché, le jugeaient sur le simple fait que le système de combat et de compagnons n'était pas identique au sacro-sain Paper Mario et la porte du millénaire. C'est donc avec une certaine appréhension que je me suis plongé dans le jeu, moi qui n'est justement jamais touché un jeu de la licence depuis le fameux épisode GameCube.Et ben j'adore !!!Le jeu coche toutes les cases pour moi :- Le système de combat est original et propose des casses têtes qui finissent par devenir bien salés en fin de partie, les combats de boss sont juste parfaits et renouvellent très agréablement la formule à chaque affrontement.- Les dialogues sont drôles et très bien écrits, les personnages sont attachants et ont tous une vraie personnalité ;- L'histoire renouvelle sans cesse l'intérêt et propose un tas de situations différentes...- Techniquement c'est du sans fautes, le niveau de réalisation, les détails de ce monde de papier sont très impressionnants...Que demander de plus ? On a vraiment affaire à un jeu plaisant et particulierement rafraîchissant qui s'amuse de la licence Mario et rentre à fond de le délire d'un monde uniquement fait à base de papier. C'est drôle, fun et intéressant.Gros coup de coeur pour moi et je ne peux que le conseiller, en particulier a ceux qui le juge beaucoup trop vite selon moi. Personnellement Origami King me marquera bien plus que la porte du Millénaire