Note

Hier en fin d'après-midi, je découvraisgrâce à la, ceci après vous avoir annoncé mon envie suite au bashing autour d', de me familiariser avec la licence. Et voilà que 3 sessions de jeu plus tard (pour un cumul d'environs 8h30), je peux dire et assumer le fait que : je n'étais pas prêt !En effet, l'aventure, ou plutôt la castagne façon, m'a beaucoup plus. Très rapidement, les apprioris que je pouvais avoir à l'encontre du jeu (de ceux qu'il est normal d'avoir lorsqu'on touche un aussi « vieux » jeu), ont été balayé d'un revers de la main (un fait qui ne doit sûrement pas être étrangé à cette version deretravaillée pour l'occasion) . Et si le contrôle, la conduite de la jeep me fait me contredire, incarner le Major dans sa quête m'aura procuré le plus grand des plaisirs !Ah, tiens, la jeep, parlons-en... mais quelle horreur ! Si au début du jeu, j'ai supporté l'utiliser dans de larges espaces avant que celle-ci disparaisse des radar, me retrouver à devoir finir le jeu avec en poussant le stick gauche vers l'avant tout en contrôler la direction avec celui de droite m'a profondément désemparé au moment de détruire Halo. J'imaginais pas un seul instant que j'allais jouer furtivement àQue dire également des terminaux que l'on « doit » trouver pour gagner le droit de découvrir une longue cinématique qui en plus d'être une fausse bonne idée du fait du fond, ne veut strictement rien dire...Et au milieu de tout ça, comme dirait @playstation2008 avec qui j'ai pu échangé hier :, c'est la vie !Pourquoi ? Mais parce que, voyons ! Car oui, en mettant de côté et la jeep, et les terminaux, qui eux précisément : veulent ni plus ni moins ta mort cérébrale, bah j'ai été conquis par le gameplay (dont le balisage des lieux labyrinthique), l'ost de folie, l'ambiance (notamment depuis l'introduction des Floobs), les graphisme de façon générale (même si la DA se répète, c'est propre et plutôt jolie au vu de l'ancienneté du jeu).Puis des missions comme celle de la Bibliothécaire où une avalanche de mobs te poursuivent sans relâche quand d'autres, soit te tendent des embuscades, soit te font obstacles en mode Gandalf, c'est juste le kiffEn définitive, j'ai adoré vivre l'expérience Halo au travers ce premier opus, aussi ai-je démarré une partie surdans la foulée, l'occasion d'observer beaucoup de changements effectués par rapport au premierSeul point noir à l'horizon, les déchirures d'écrans me forçant à activer lede mon écran au détriment de monqui rehausse encore la qualité par dessus celles d'ordres visuelles apportées par la: Un truc aussi que j'ai beaucoup apprécié, le fait de ne pas devoir viser. Ça paraît de rien, mais tes dans l'action et y'a rien qui vient la gêner