Salut tout le monde ! Je viens de finir à l'instant ce Xenoblade Chronicles version Remake sur switch ! J'ai fais les jeux dans le sens inverse, c'est à dire que j'ai fini le Chronicles II sur Switch, mais je n'avais jamais touché à cette version, et clairement même si j'ai beaucoup aimé le II, celui là est au dessus en tout point ! Sauf niveau gameplay où ça se vaut, mais j'ai quand même apprécié un peu plus celui du II ! 7 ans d'écart entre les jeux ça explique tout !Mais niveau scénario, musique, personnages etc c'est vraiment top ! Rien que celle la, mon dieu :Donc j'ai beaucoup apprécié, juste des défauts un peu chiant, comme les quêtes annexes où on fait toujours un peu la même chose, les menus aussi pour équiper les gemmes qui m'ont fait craquer parfois, et le fait de gagner des niveaux à coup de dézingage de trash mob à quelques points de l'histoire pour pas se faire rétamer par un boss ou deux !Moi ce que je vois même si c'est dans une version switch remastérisé, je me remets dans le contexte de la Wii, et je me demande comment ils ont pu faire tourner ce jeu sur cette console enfaîte ? La grandeur des différentes cartes du jeu, sans temps de chargement quasiment, les combats instantanés, donc la Wii devait être entrain de cramer à l'époque !Donc voilà très bon JRPG, et je mets la musique du boss de fin dans mes musiques préférés tous jeux confondus par la même occasion, ces notes de piano