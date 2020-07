"J'ai réalisé grâce à ce que m'ont fait remarquer des amis que j'ai pu heurter des personnes transgenres dans mon scénario. Ce n'était pas intentionnel et j'en suis vraiment désolé. Certaines scènes vont être soigneusement vérifiées par une équipe représentant la diversité, et je corrigerai ces scènes aussi vite que possible", peut-on lire dans le communiqué du réalisateur. "Je suis celui qui a écrit le scénario, donc les personnages ne sont pas responsables. C'est de ma faute, alors je vous demande de ne pas les haïr", ajoute-t-il en faisant ainsi bouclier pour Francis York Morgan."On reproche notamment à l'auteur d'utiliser le mauvais pronom pour ces personnages, ou bien encore leur "deadname" (l'ancien prénom abandonné par une personne après sa transition.)

07/15/2020