Hello,je partage avec vous le bilan de mon activité parallèle sur Gameforever. Au programme pour ce bilan du mois de Juin :avec beaucoup de retro, mais aussi du Metroid, du darksouls, du JRPG, et un premier avis sur The Last of us II.Si vous souhaitez d'ailleurs donner votre avis sur ce jeu (ou un autre), n'hésitez pas! TLOU2 a pris un "oui mais" : vous pouvez faire remobter sa côte!Quelque soit le jeu (ou l'opinion) les avis sont ensuite diffusés sur nos réseaux sociaux (5000 followers environ).Il y aussi pas mal de sujets blog, dont une interview de Go Nagai (Goldorak) à lire!Bref, pour tout découvrir :